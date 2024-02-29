Путин: для предпринимателей введут амнистию за дробление бизнеса

Для предпринимателей введут амнистию за дробление бизнеса

Трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Для предпринимателей, которые вынуждены были использовать схемы налоговой оптимизации, введут амнистию. Об этом в послании к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию.

Речь идет о некрупных компаниях, которые применяли дробление бизнеса для ухода от налогов.

Также Путин предложил разрешить некрупному бизнесу один раз в 5 лет брать кредитные каникулы на полгода.

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