Для предпринимателей введут амнистию за дробление бизнеса
Для предпринимателей, которые вынуждены были использовать схемы налоговой оптимизации, введут амнистию. Об этом в послании к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию.
Речь идет о некрупных компаниях, которые применяли дробление бизнеса для ухода от налогов.
Также Путин предложил разрешить некрупному бизнесу один раз в 5 лет брать кредитные каникулы на полгода.
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