Кремль объяснил слова Путина о справедливом налогообложении
Президент России Владимир Путин считает справедливыми изменения фискальной системы, после которых те россияне, которые получают меньше, будут платить налоги по более низкой ставке, чем более обеспеченные. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков напомнил, что глава государства не раз затрагивал тему справедливого налогообложения. Президент говорил об этом в конце февраля в послании Федеральному собранию. Повторно глава государства затронул этот вопрос в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, которое вышло 13 марта.
«Говоря о справедливости, конечно, [Путин] говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, — должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность, — платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости», — сказал пресс-секретарь.
По словам Пескова, «основные модальности» прогрессивного налогообложения разработают и предложат правительство и Госдума.
Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России в 1992–2001 годах. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%.
Затем была введена плоская шкала по НДФЛ с общей ставкой 13%, она действовала 20 лет. В 2021 году по предложению Путина в НДФЛ появился элемент прогрессии. Так, для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне — 13%, а доходы сверх него облагаются по ставке 15%.
В послании Федеральному собранию Путин призвал обеспечить «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». По мнению президента, требуется «зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и обеспечить тем самым стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов».
В интервью Киселеву Путин сказал, что считает необходимой проработку вопроса о введении в России прогрессивного налогообложения.
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