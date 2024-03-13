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Экономика ,  
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Кремль объяснил слова Путина о справедливом налогообложении

Песков: Путин считает справедливым, чтобы обеспеченные платили больше налогов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин считает справедливыми изменения фискальной системы, после которых те россияне, которые получают меньше, будут платить налоги по более низкой ставке, чем более обеспеченные. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков напомнил, что глава государства не раз затрагивал тему справедливого налогообложения. Президент говорил об этом в конце февраля в послании Федеральному собранию. Повторно глава государства затронул этот вопрос в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, которое вышло 13 марта.

«Говоря о справедливости, конечно, [Путин] говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, — должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность, — платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости», — сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, «основные модальности» прогрессивного налогообложения разработают и предложат правительство и Госдума.

Путин выступил за проработку вопроса прогрессивного налога
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России в 1992–2001 годах. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%.

Затем была введена плоская шкала по НДФЛ с общей ставкой 13%, она действовала 20 лет. В 2021 году по предложению Путина в НДФЛ появился элемент прогрессии. Так, для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне — 13%, а доходы сверх него облагаются по ставке 15%.

В послании Федеральному собранию Путин призвал обеспечить «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». По мнению президента, требуется «зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и обеспечить тем самым стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов».

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В интервью Киселеву Путин сказал, что считает необходимой проработку вопроса о введении в России прогрессивного налогообложения.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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