СК сообщил о расследовании обстрелов Белгорода и ДНР
Следователи расследуют обстрелы ДНР и Белгородской области со стороны Украины, в результате которых пострадали мирные жители, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
При массированном обстреле Белгорода погибла женщина, еще 29 человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что их госпитализировали. Минобороны незадолго до этого отчитывалось об уничтожении 12 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над регионом.
Кроме того, при обстреле Донецка получили ранения 12-летняя девочка и мужчина, в населенном пункте Новотроицкое в ДНР при подрыве автомобиля погибли двое мужчин и получила ранения женщина.
«Следователи в рамках расследования уголовных дел примут необходимые меры к установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлений», — говорится в сообщении ведомства.
После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам.
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