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Военная операция на Украине ,  
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В промзоне Липецка упал беспилотник

Губернатор Гусев: в промзоне Липецка упал украинский дрон
Сюжет
Военная операция на Украине

В промышленной зоне Липецка упал беспилотник, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Никто не пострадал. На место падения дрона прибыли правоохранители, добавил губернатор.

Сразу после в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Ранее в области действовал режим воздушной опасности.

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Политика

С начала военной операции российские регионы подвергаются атакам беспилотников. В частности, в ночь на 20 апреля, средства ПВО уничтожили 50 украинских дронов, из них 26 сбили над Белгородской областью, десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Московской, Калужской и Рязанской областями.

В Кремле, комментируя атаки украинских дронов, заявили, что «военные делают все, что необходимо».

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Липецкая область Александр Гусев
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