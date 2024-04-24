В промзоне Липецка упал беспилотник

В промышленной зоне Липецка упал беспилотник, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Никто не пострадал. На место падения дрона прибыли правоохранители, добавил губернатор.

Сразу после в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Ранее в области действовал режим воздушной опасности.

С начала военной операции российские регионы подвергаются атакам беспилотников. В частности, в ночь на 20 апреля, средства ПВО уничтожили 50 украинских дронов, из них 26 сбили над Белгородской областью, десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Московской, Калужской и Рязанской областями.

В Кремле, комментируя атаки украинских дронов, заявили, что «военные делают все, что необходимо».