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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде и окрестностях
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Также ракетную опасность объявили в Валуйском городском округе, передает региональное управление МЧС.

Спустя примерно 40 минут сирены были отключены как в Белгороде, так и в Валуйках.

При обстреле Белгорода и окрестностей один человек погиб, 29 пострадали
Политика

Ночью 11 мая Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе были слышны громкие звуки. Он объяснил, что они связаны с работой российских военных.

Вечером того же дня российские средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire RM-70 над Белгородской областью. После этого губернатор доложил, что в результате массированного обстрела погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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