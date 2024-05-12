Гладков сообщил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде и окрестностях

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Также ракетную опасность объявили в Валуйском городском округе, передает региональное управление МЧС.

Спустя примерно 40 минут сирены были отключены как в Белгороде, так и в Валуйках.

Ночью 11 мая Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе были слышны громкие звуки. Он объяснил, что они связаны с работой российских военных.

Вечером того же дня российские средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire RM-70 над Белгородской областью. После этого губернатор доложил, что в результате массированного обстрела погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения.