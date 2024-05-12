Эрдоган объяснил перенос визита в США

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США был отложен из-за несовместимости его графика с графиком американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил сам Эрдоган в интервью греческой газете Kathimerini.

«Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как известно, США находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал еще более плотным», — объяснил турецкий президент.

Он отметил, что такие встречи следует проводить в удобное для обеих сторон время, и добавил, что стороны «продолжают усилия по назначению подходящей даты».

Изначально поездка Эрдогана в США планировалась на 9 мая. Однако в конце апреля стало известно, что визит отложен.

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказывал, что Эрдоган с Байденом собирались обсудить войну Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Также в повестку планировали включить украинский вопрос, в частности мирные переговоры между Москвой и Киевом.