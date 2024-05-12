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Политика ,  
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Захарова оценила «Евровидение-2024» словами «похороны Западной Европы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала музыкальный конкурс «Евровидение», который прошел в 2024 году в Швеции, «похоронами Западной Европы».

«Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Швейцария победила на «Евровидение-2024»
Общество
Nemo

11 мая в шведском городе Мальме прошел финал «Евровидения-2024». Победителем конкурса стал певец Nemo (Немо Меттлер), представлявший Швейцарию. Он исполнил песню The Code.

Второе место занял представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim, третье — украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

Россия не участвовала в «Евровидении» третий год подряд. После начала военной операции на Украине организаторы международного конкурса отстранили Россию от участия.

В ответ в России планируют провести международный музыкальный конкурс «Интервидение», который послужил бы аналогом «Евровидения». Он пройдет в 2024 году в Москве.

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Мария Захарова Евровидение Европа
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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