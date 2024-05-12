Швейцария победила на «Евровидение-2024»

Nemo (Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images)

Швейцария выиграла 68-й конкурс песни «Евровидение» с песней The Code в исполнении 24-летнего певца Nemo (Немо Меттлер), сказано на сайте конкурса.

The Code звучит в смешанном жанре поп-музыки, рэпа и оперного вокала, она была исполнена на вращающейся сцене.

Немо получил 591 балл.

Второе место занял представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim (547 баллов), третье — украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria (453 балла).

Букмекеры прогнозировали, что Швейцария займет второе место, а Хорватия — первое.

Швейцария прежде выигрывала «Евровидение» дважды: сначала в 1956 году, когда эта же страна принимала самый первый конкурс, а затем в 1988 году, когда страну представляла Селин Дион. Однако чаще Швейцария занимала последнее место, а четыре раза даже не получала ни одного балла (в последний раз — в 2004 году).

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