Швейцария победила на «Евровидение-2024»
Швейцария выиграла 68-й конкурс песни «Евровидение» с песней The Code в исполнении 24-летнего певца Nemo (Немо Меттлер), сказано на сайте конкурса.
The Code звучит в смешанном жанре поп-музыки, рэпа и оперного вокала, она была исполнена на вращающейся сцене.
Немо получил 591 балл.
Второе место занял представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim (547 баллов), третье — украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria (453 балла).
Букмекеры прогнозировали, что Швейцария займет второе место, а Хорватия — первое.
Швейцария прежде выигрывала «Евровидение» дважды: сначала в 1956 году, когда эта же страна принимала самый первый конкурс, а затем в 1988 году, когда страну представляла Селин Дион. Однако чаще Швейцария занимала последнее место, а четыре раза даже не получала ни одного балла (в последний раз — в 2004 году).
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