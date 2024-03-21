Аналог «Евровидения» перенесли из Петербурга в Москву

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Международный конкурс песни «Интервидение» в 2024 году состоится в Москве, а не в Санкт-Петербурге, как планировалось изначально. Документ, предусматривающий внесение изменений в правительственное распоряжение, опубликован на портале правовых актов.

В декабре правительство выпустило распоряжение, в котором местом проведения конкурса значился Петербург. Сейчас его изменили на Москву.

О планах создать международный музыкальный конкурс «Интервидение», который послужил бы аналогом «Евровидения», в ноябре 2023-го сообщила министр культуры Ольга Любимова на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Его целью она назвала «продвижение разнообразия культур в многополярном мире».

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст назвал конкурс «свободной трибуной», на которой все страны могут представить свою популярную музыку. Он подчеркнул, что на конкурсе «не будет никаких политических ограничений [и] влияний».

«Интервидение» проводилось и ранее. Так назывался конкурс эстрадной песни, который проходил в советское время в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте. Его организатором в конце 1970-х — начале 1980-х годов была одноименная международная организация, в которую входили вещатели стран социалистического лагеря.

Россия не участвовала в «Евровидении» в 2022 и 2023 годах. После начала спецоперации на Украине организаторы международного конкурса заявили об отстранении России от участия, обеспокоившись, что включение ее заявки для участия в конкурсе «приведет к ухудшению его репутации». В то же время они заверили, что Европейский вещательный союз (EBU) остается «аполитичной» организацией, которая привержена общественной службе, а также защите ценностей культурной конкуренции и объединению слушателей.

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Исполнительный директор конкурса Мартин Эстердаль позже назвал отстранение России от участия в «Евровидении» сложным решением. Он отметил, что конкурс должен отстаивать «базовые и высшие ценности демократии», даже заявляя о своей аполитичности.