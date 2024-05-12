В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов
В Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев, добавив, что силы противовоздушной обороны «наготове».
Ранее такой же режим ввели в Курской области.
В ночь на 1 мая российские военные сбили два беспилотника в Воронежской области. Один из них был уничтожен в пригороде Воронежа. При падении обломков дрона выбило стекла в строящемся доме, рассказал Гусев.
Позже воронежский губернатор сообщил, что после атаки три домовладения получили повреждения. Пострадавших среди местных жителей не было.
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