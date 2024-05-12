 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев, добавив, что силы противовоздушной обороны «наготове».

Ранее такой же режим ввели в Курской области.

В пригороде Воронежа сбили беспилотник
Политика
Фото:Global Look Press

В ночь на 1 мая российские военные сбили два беспилотника в Воронежской области. Один из них был уничтожен в пригороде Воронежа. При падении обломков дрона выбило стекла в строящемся доме, рассказал Гусев.

Позже воронежский губернатор сообщил, что после атаки три домовладения получили повреждения. Пострадавших среди местных жителей не было.

В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов
В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Воронежская область беспилотники дроны Александр Гусев
Материалы по теме
В Курской области объявили режим опасности атаки дронов
Политика
Гладков сообщил о пострадавшей при атаке дрона у хутора Церковный
Политика
В Белгородской области мужчина погиб в результате атаки дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Эрдоган объяснил перенос визита в США Политика, 03:34
Захарова оценила «Евровидение-2024» словами «похороны Западной Европы» Политика, 02:57
В Киеве назвали получение €3 млрд с российских активов «почти ничем» Политика, 02:41
В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов Политика, 02:15
Против митингующих в Тель-Авиве применили водометы и слезоточивый газ Политика, 01:57
Швейцария победила на «Евровидение-2024» Общество, 01:54
Полярное сияние над городами России. Фотогалерея Общество, 01:27
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Посол сообщил о планах властей Маврикия внедрить карты «Мир» Экономика, 01:08
В Курской области объявили режим опасности атаки дронов Политика, 00:36
На Украине пообещали «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации Политика, 00:29
Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы Политика, 00:08
Нуланд объяснила отказ США надавить на Украину для переговоров Политика, 11 мая, 23:58
При падении автобуса в Мойку погиб профессор «Военмеха» Общество, 11 мая, 23:38
«Динамо» вырвало победу у аутсайдера и возглавило турнирную таблицу РПЛ Спорт, 11 мая, 23:30