В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов

В Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев, добавив, что силы противовоздушной обороны «наготове».

Ранее такой же режим ввели в Курской области.

В ночь на 1 мая российские военные сбили два беспилотника в Воронежской области. Один из них был уничтожен в пригороде Воронежа. При падении обломков дрона выбило стекла в строящемся доме, рассказал Гусев.

Позже воронежский губернатор сообщил, что после атаки три домовладения получили повреждения. Пострадавших среди местных жителей не было.