Гладков: при атаке дрона на автомобиль у хутора Церковный пострадала женщина

Гладков сообщил о пострадавшей при атаке дрона у хутора Церковный

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FPV-дрон атаковал легковой автомобиль на дороге рядом с хутором Церковным в Белгородской области, в результате ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«У женщины осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки, а также проникающее осколочное ранение в левую плевральную полость», — написал Гладков.

Пострадавшую доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В приграничной Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов со стороны украинской армии.

11 мая в регионе несколько раз звучала сирена воздушной опасности. Село Новостроевка-Первая атаковал квадрокоптер, аппарат сбросил взрывчатку на грузовой автомобиль. В результате погиб мужчина, еще один человек госпитализирован.