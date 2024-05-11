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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о пострадавшей при атаке дрона у хутора Церковный

Гладков: при атаке дрона на автомобиль у хутора Церковный пострадала женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

FPV-дрон атаковал легковой автомобиль на дороге рядом с хутором Церковным в Белгородской области, в результате ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«У женщины осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки, а также проникающее осколочное ранение в левую плевральную полость», — написал Гладков.

Пострадавшую доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В Белгородской области мужчина погиб в результате атаки дрона
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Фото:Яндекс.Карты

В приграничной Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов со стороны украинской армии.

11 мая в регионе несколько раз звучала сирена воздушной опасности. Село Новостроевка-Первая атаковал квадрокоптер, аппарат сбросил взрывчатку на грузовой автомобиль. В результате погиб мужчина, еще один человек госпитализирован. 

Гладков сообщил о пострадавшей при атаке дрона у хутора Церковный
Гладков сообщил о пострадавшей при атаке дрона у хутора Церковный

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Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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