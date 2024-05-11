Гладков сообщил о пострадавшей при атаке дрона у хутора Церковный
FPV-дрон атаковал легковой автомобиль на дороге рядом с хутором Церковным в Белгородской области, в результате ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«У женщины осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки, а также проникающее осколочное ранение в левую плевральную полость», — написал Гладков.
Пострадавшую доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.
В приграничной Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов со стороны украинской армии.
11 мая в регионе несколько раз звучала сирена воздушной опасности. Село Новостроевка-Первая атаковал квадрокоптер, аппарат сбросил взрывчатку на грузовой автомобиль. В результате погиб мужчина, еще один человек госпитализирован.
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