Глава СВР Сергей Нарышкин не исключил контактов с главой ЦРУ в ближайшее время

Нарышкин не исключил контактов с главой ЦРУ в ближайшее время

Уильям Бернс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин допустил новые контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в ближайшее время. Об этом он заявил журналистке, фрагмент беседы с которой опубликовал в телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин.

«Исключать нельзя», — ответил Нарышкин на соответствующий вопрос.

В последний раз Нарышкин и Бернс встречались в ноябре 2022 года в Анкаре. Глава ЦРУ охарактеризовал встречу с российским коллегой как «довольно удручающую». «Со стороны господина Нарышкина также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия», — сказал тогда Бернс.

Нарышкин со своей стороны сообщил, что беседа была содержательной и прошла в комфортной обстановке. Переговоры продолжались примерно два с половиной часа, уточнил он. Директор СВР рассказал, что обсуждал с коллегой ядерную безопасность и украинскую проблематику.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что встреча была направлена на поддержание открытыми каналов связи с Россией «по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем».

В июне 2023 года Нарышкин сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с Бернсом. По его словам, «основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины». Она длилась около часа. Предлогом для разговора, сообщал директор СВР, стал мятеж ЧВК «Вагнер» (основатель ЧВК Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург).