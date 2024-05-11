 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны сообщили об уничтожении трех танков Leоpard

Минобороны: в зоне военной операции уничтожены три танка Leоpard
Сюжет
Военная операция на Украине
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ Южной группы войск на огневой позиции в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ Южной группы войск на огневой позиции в зоне проведения СВО (Фото: РИА Новости)

Российские военные уничтожили три украинских танка немецкого производства Leоpard в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей», — говорится в сообщении.

Также российские военные уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», войска группы «Днепр» подбили боевую машину РСЗО Vampire.

Минобороны сообщило о взятии четырех сел и поселка в Харьковской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Германия и ее союзники начали поставлять Украине танки Leopard разных модификаций в 2023 году. По данным на январь 2024 года, Киев получил около сотни танков Leopard 2.

Журнал Foreign Affairs сообщал, что ВСУ испытывают проблемы с обслуживанием и ремонтом немецких танков. Кроме того, машинам необходима обширная вспомогательная инфраструктура при использовании в бою. Президент России Владимир Путин летом 2023 года отмечал, что танки Leopard «прекрасно горят».

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Андрей Любимов / РБК

Россия неоднократно критиковала Запад за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки вооружения Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Военная операция на Украине Минобороны военная техника
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 27 групповых ударах по объектам Украины за неделю
Политика
Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для танков Leopard
Политика
На Поклонную гору в Москве привезли захваченный на Украине танк Leopard
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
В Минобороны сообщили об уничтожении трех танков Leоpard Политика, 13:42
Бывшая биатлонистка сборной России Никулина завершила карьеру в 32 года Спорт, 13:36
Число погибших при атаке на нефтебазу в Ровеньках выросло до четырех Политика, 13:21
В МИДе перечислили потери Финляндии из-за антироссийской политики Политика, 13:13
Дядя Нурмагомедова опроверг сообщения о долге Хабиба в ₽306 млн перед ФНС Спорт, 13:12
Минобороны сообщило о взятии четырех сел и поселка в Харьковской области Политика, 13:11
Российские гребцы-слаломисты лишились шансов отобраться на Олимпиаду Спорт, 12:47
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Посол Германии исключил вступление Киева в НАТО до конца боевых действий Политика, 12:46
Гладков сообщил о пострадавшей при атаке дрона у хутора Церковный Политика, 12:43
Полярное сияние после сильнейшей за 20 лет магнитной бури. Фотогалерея Общество, 12:37 
Развожаев раскритиковал «Пятницу» за шоу, где Севастополь назвали «дырой» Общество, 12:22
Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым Политика, 12:16
Какие инструменты помогут анализировать продажи в e-commerce РБК и Яндекс, 12:13
Старовойт сообщил о погибшем при атаке дрона на город Суджу Политика, 12:13