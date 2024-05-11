Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ Южной группы войск на огневой позиции в зоне проведения СВО (Фото: РИА Новости)

Российские военные уничтожили три украинских танка немецкого производства Leоpard в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей», — говорится в сообщении.

Также российские военные уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», войска группы «Днепр» подбили боевую машину РСЗО Vampire.

Германия и ее союзники начали поставлять Украине танки Leopard разных модификаций в 2023 году. По данным на январь 2024 года, Киев получил около сотни танков Leopard 2.

Журнал Foreign Affairs сообщал, что ВСУ испытывают проблемы с обслуживанием и ремонтом немецких танков. Кроме того, машинам необходима обширная вспомогательная инфраструктура при использовании в бою. Президент России Владимир Путин летом 2023 года отмечал, что танки Leopard «прекрасно горят».

Россия неоднократно критиковала Запад за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки вооружения Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.