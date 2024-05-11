Старовойт сообщил о погибшем при атаке дрона на город Суджу
Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в городе Судже в Курской области. В результате погиб один человек, заявил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Курская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины после начала российской военной операции.
В ночь на 11 мая в поселке Тим перехватили два дрона. Еще один беспилотник сбили накануне. 9 мая при обстреле села Теткино погибла женщина — снаряд попал в дом. Еще одна женщина получила осколочные ранения, ее доставили в Глушковскую районную больницу.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика