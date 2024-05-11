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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил о погибшем при атаке дрона на город Суджу

Глава Курской области Старовойт: один человек погиб при атаке дрона на Суджу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в городе Судже в Курской области. В результате погиб один человек, заявил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В Курской области при обстреле погибла женщина
Политика
Роман Старовойт

Курская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины после начала российской военной операции.

В ночь на 11 мая в поселке Тим перехватили два дрона. Еще один беспилотник сбили накануне. 9 мая при обстреле села Теткино погибла женщина — снаряд попал в дом. Еще одна женщина получила осколочные ранения, ее доставили в Глушковскую районную больницу.

Старовойт сообщил о погибшем при атаке дрона на город Суджу
Старовойт сообщил о погибшем при атаке дрона на город Суджу

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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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