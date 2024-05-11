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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области мужчина погиб в результате атаки дрона

Гладков: один человек погиб при атаке дрона в селе Новостроевка-Первая
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Новостроевка-Первая в Белгородской области атаковали с помощью квадрокоптера, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства», — написал он.

Один человек погиб на месте, другой житель села получил ранения — его доставили в больницу. Грузовик получил повреждения, на месте работают оперативные службы, сообщил Гладков.

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Фото:Минобороны России

После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны вооруженных сил Украины.

11 мая в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность. Последний раз на всей территории области сирена прозвучала в 11:06 мск. Минобороны сообщило об уничтожении двух снарядов РСЗО «Град» над территорией региона, а также о перехвате 21 снаряда РСЗО Vampire и девяти БПЛА.

В результате обстрелов и атак дронов 10 мая в области пострадали минимум восемь человек.

В Белгородской области мужчина погиб в результате атаки дрона
В Белгородской области мужчина погиб в результате атаки дрона

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Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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