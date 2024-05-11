Гладков: один человек погиб при атаке дрона в селе Новостроевка-Первая

В Белгородской области мужчина погиб в результате атаки дрона

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Село Новостроевка-Первая в Белгородской области атаковали с помощью квадрокоптера, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства», — написал он.

Один человек погиб на месте, другой житель села получил ранения — его доставили в больницу. Грузовик получил повреждения, на месте работают оперативные службы, сообщил Гладков.

После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны вооруженных сил Украины.

11 мая в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность. Последний раз на всей территории области сирена прозвучала в 11:06 мск. Минобороны сообщило об уничтожении двух снарядов РСЗО «Град» над территорией региона, а также о перехвате 21 снаряда РСЗО Vampire и девяти БПЛА.

В результате обстрелов и атак дронов 10 мая в области пострадали минимум восемь человек.