В Белгородской области мужчина погиб в результате атаки дрона
Село Новостроевка-Первая в Белгородской области атаковали с помощью квадрокоптера, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства», — написал он.
Один человек погиб на месте, другой житель села получил ранения — его доставили в больницу. Грузовик получил повреждения, на месте работают оперативные службы, сообщил Гладков.
После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны вооруженных сил Украины.
11 мая в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность. Последний раз на всей территории области сирена прозвучала в 11:06 мск. Минобороны сообщило об уничтожении двух снарядов РСЗО «Град» над территорией региона, а также о перехвате 21 снаряда РСЗО Vampire и девяти БПЛА.
В результате обстрелов и атак дронов 10 мая в области пострадали минимум восемь человек.
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