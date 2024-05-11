Минобороны: над Белгородской областью уничтожили два снаряда РСЗО «Град»

Минобороны сообщило о перехвате двух снарядов над Белгородской областью

Фото: Минобороны России

Над Белгородской областью сбили два снаряда реактивной системы залпового огня «Град», заявили в Минобороны, передает ТАСС.

11 мая в регионе трижды объявляли ракетную опасность. В Минобороны ранее заявили, что военные за ночь уничтожили в области 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire и девять беспилотников.

Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны вооруженных сил Украины.

10 мая в регионе неоднократно звучала сирена воздушной опасности. На подлете к областному центру сбили несколько воздушных целей. В результате атаки пострадали восемь человек, пять местных жителей госпитализировали.

Повреждены более 40 домов и домовладений, шесть машин. В частности, в поселке Новосадовое повреждения зафиксировали в 21 частном доме, в селе Таврово — в 22.