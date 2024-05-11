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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате двух снарядов над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили два снаряда РСЗО «Град»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Над Белгородской областью сбили два снаряда реактивной системы залпового огня «Град», заявили в Минобороны, передает ТАСС.

11 мая в регионе трижды объявляли ракетную опасность. В Минобороны ранее заявили, что военные за ночь уничтожили в области 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire и девять беспилотников.

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Политика

Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны вооруженных сил Украины.

10 мая в регионе неоднократно звучала сирена воздушной опасности. На подлете к областному центру сбили несколько воздушных целей. В результате атаки пострадали восемь человек, пять местных жителей госпитализировали.

Повреждены более 40 домов и домовладений, шесть машин. В частности, в поселке Новосадовое повреждения зафиксировали в 21 частном доме, в селе Таврово — в 22.

Минобороны сообщило о перехвате двух снарядов над Белгородской областью
Минобороны сообщило о перехвате двух снарядов над Белгородской областью

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Теги
Минобороны Белгородская область Военная операция на Украине
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