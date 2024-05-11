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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и области объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона призвал находящихся дома граждан укрыться в помещениях без окон. Тех, кто находится на улице, просят спуститься в укрытие.

В МЧС Белгородской области сообщили, что режим опасности действует на всей территории региона.

Гладков сообщил о восьми раненых после атак в направлении Белгорода
Политика

11 мая в Белгороде и районе неоднократно объявляли ракетную опасность. В последний раз в областном центре сирену запускали в 8:42 мск. О ракетной опасности также объявляли ночью.

По данным Минобороны, над регионом уничтожили 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня (РСЗО) Vampire, а также девять беспилотников. Позднее в ведомстве сообщили, что военные сбили над областью два снаряда реактивной системы залпового огня «Град».

В Белгороде и области объявили ракетную опасность
В Белгороде и области объявили ракетную опасность

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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