В Белгороде и области объявили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона призвал находящихся дома граждан укрыться в помещениях без окон. Тех, кто находится на улице, просят спуститься в укрытие.

В МЧС Белгородской области сообщили, что режим опасности действует на всей территории региона.

11 мая в Белгороде и районе неоднократно объявляли ракетную опасность. В последний раз в областном центре сирену запускали в 8:42 мск. О ракетной опасности также объявляли ночью.

По данным Минобороны, над регионом уничтожили 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня (РСЗО) Vampire, а также девять беспилотников. Позднее в ведомстве сообщили, что военные сбили над областью два снаряда реактивной системы залпового огня «Град».