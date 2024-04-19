Лавров назвал Швейцарию неподходящим местом для диалога по Украине
Швейцария не подходит России в качестве площадки для переговорного процесса по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«Абстрагируясь от украинского содержания этой темы, нам Швейцария просто не подходит. Она никакая не нейтральная сторона, она из нейтральной превратилась в откровенно враждебную», — добавил глава МИДа.
Он сказал, что швейцарская сторона «не очень корректно» освещает контакты с Россией. Лавров добавил, что Берн подписался под всеми санкциями против Москвы, которые российские власти считают нелегитимными.
«Странно, что они (власти Швейцарии. — РБК) так гостеприимно распахивают свои двери в надежде, что они по-прежнему пользуются репутацией посредника, <...> до недавнего времени всем было комфортно собираться в Женеве», — отметил Лавров.
В начале апреля власти Швейцарии сообщили об организации мирного саммита высокого уровня по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Издание NZZ сообщило, что швейцарское правительство выслало России приглашение на конференцию. В тот же день в российском диппредставительстве заявили, что российская делегация его не получала, но в любом случае не поедет на встречу.
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