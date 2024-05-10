Минобороны: над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire и пять авиабомб

Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire, пять авиабомб и дрон

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские силы ПВО уничтожили 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пять управляемых авиационных бомб и один дрон над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Атаку пресекли около 19:15 мск.

В Белгороде и Белгородском районе семь раз за сутки запускали ракетную опасность. В последний раз она действовала с 19:30 по 20:17 мск.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении «нескольких целей» на подлете к Белгороду. По предварительным данным, никто не пострадал. В селе Дубовое повреждены несколько частных домов, а также линия газоснабжения.

После начала военной операции России на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Накануне там сбили 15 снарядов Vampire, в результате атаки пострадали 11 человек.