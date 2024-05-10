 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire, пять авиабомб и дрон

Минобороны: над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire и пять авиабомб
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские силы ПВО уничтожили 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пять управляемых авиационных бомб и один дрон над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Атаку пресекли около 19:15 мск.

В Белгороде и Белгородском районе семь раз за сутки запускали ракетную опасность. В последний раз она действовала с 19:30 по 20:17 мск.

Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду целях
Политика
Вячеслав Гладков

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении «нескольких целей» на подлете к Белгороду. По предварительным данным, никто не пострадал. В селе Дубовое повреждены несколько частных домов, а также линия газоснабжения.

После начала военной операции России на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Накануне там сбили 15 снарядов Vampire, в результате атаки пострадали 11 человек.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Белгородская область Минобороны РСЗО Белгород
Материалы по теме
Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду целях
Политика
Губернатор Белгородской области сообщил об атаке БПЛА на трактор в поле
Политика
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Число жертв падения автобуса в Мойку выросло до семи Общество, 21:11
Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ Спорт, 21:05
Гладков рассказал о последствиях повторной атаки на Белгород Политика, 20:56
Кадыров встретил в Грозном главу Гвинеи-Бисау Политика, 20:47
Сборная Бразилии объявила состав на Кубок Америки по футболу Спорт, 20:40
Генассамблея призвала Совбез рассмотреть членство Палестины в ООН Политика, 20:31
Власти начали проверку владельца упавшего в Мойку автобуса Общество, 20:15
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire, пять авиабомб и дрон Политика, 20:12
Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике Политика, 20:10
Сборные Германии и Швейцарии выиграли стартовые матчи на ЧМ по хоккею Спорт, 19:54
Байден поручил выделить Украине помощь на $400 млн Политика, 19:51
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Риме Спорт, 19:47
Власти Израиля одобрили «ограниченное расширение» операции в Рафахе Политика, 19:44
Медведев предупредил Лондон об ответе, который полетит «не только в Киев» Политика, 19:37