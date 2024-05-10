Кадыров встретил в Грозном главу Гвинеи-Бисау
В Чечню прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) сообщил помощник главы республики Умар Даудов.
На опубликованных кадрах видно, что президента в аэропорту Грозного встречает глава региона Рамзан Кадыров. У них запланированы переговоры.
Накануне, 9 мая, глава Гвинеи-Бисау посетил военный парад в Москве по случаю 79-й годовщины Победы. Его, а также президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы и Лаоса лично встретил российский коллега Владимир Путин.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика