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Кадыров встретил в Грозном главу Гвинеи-Бисау

Кадыров встретил в аэропорту Грозного главу Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало
Умару Сисоку Эмбало
Умару Сисоку Эмбало (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

В Чечню прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) сообщил помощник главы республики Умар Даудов.

Кадыров встретил в Грозном главу Гвинеи-Бисау
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На опубликованных кадрах видно, что президента в аэропорту Грозного встречает глава региона Рамзан Кадыров. У них запланированы переговоры.

Президенты Гвинеи-Биссау и Лаоса приедут на парад Победы
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне, 9 мая, глава Гвинеи-Бисау посетил военный парад в Москве по случаю 79-й годовщины Победы. Его, а также президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы и Лаоса лично встретил российский коллега Владимир Путин.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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