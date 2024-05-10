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Власти начали проверку владельца упавшего в Мойку автобуса

Комитет по транспорту начал проверку владельца упавшего в Мойку автобуса
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга начал комплексную проверку компании-перевозчика «Такси», чей автобус упал в реку Мойку, сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова комитетом по транспорту начата комплексная проверка компании «Такси», — говорится в публикации.

Ранее суды Санкт-Петербурга сообщили, что с января 2022-го по май 2024 года «Такси» оштрафовали 23 раза на общую сумму 3,6 млн руб. по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП — осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий. Суд, в частности, штрафовал компанию на 400 тыс. руб. за нарушение условий, предусмотренных лицензией, уточнил ТАСС.

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Авария произошла около 13:00 10 мая. Спасатели достали из затонувшего автобуса девять человек, из них трое погибли, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Сам автобус также подняли из воды.

Полиция завела дело по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителя задержали, он проходит по делу подозреваемым. СК завел еще одно дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

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Теги
Санкт-Петербург ДТП с автобусом ДТП расследование
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