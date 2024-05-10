Полиция Петербурга начала проверку после падения автобуса в Мойку

Полиция Петербурга начала проверку после падения автобуса в Мойку

Фото: МЧС России

Полиция Петербурга начала проверку после падения рейсового автобуса с пассажирами в реку Мойку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автобус упал в воду в районе дома № 69 на Большой Морской улице.

«По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек», — рассказали в пресс-службе.

В полиции устанавливают обстоятельства ДТП, выбраться из реки пассажирам автобуса помогают сотрудники экстренных служб.





Автобус с людьми в салоне врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в реку, рассказал очевидец. Минимум троих человек уже вытащили из воды.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, скорой помощи и городской администрации. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует работу по помощи пострадавшим в ДТП.