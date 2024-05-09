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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили опасность атаки дронов

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канала глава региона Роман Старовойт.

Он призвал жителей сохранять бдительность и добавил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Над Курской областью за ночь сбили три беспилотника
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции, периодически там объявляют угрозу атаки дронов.

Только в ночь на 9 мая над Курской областью сбили три беспилотника самолетного типа, сообщил Старовойт. С 2:35 до 7:03 мск в регионе действовала опасность атаки дронов.

В тот же день украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автозаправочную станцию в поселке Теткино Глушковского района Курской области. В результате на расположенной рядом электроподстанции возник пожар. Как уточнил Старовойт, никто из обслуживающего персонала не пострадал.

В Курской области объявили опасность атаки дронов
В Курской области объявили опасность атаки дронов

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Роман Старовойт Курская область беспилотники
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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