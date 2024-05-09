В Курской области объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канала глава региона Роман Старовойт.

Он призвал жителей сохранять бдительность и добавил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции, периодически там объявляют угрозу атаки дронов.

Только в ночь на 9 мая над Курской областью сбили три беспилотника самолетного типа, сообщил Старовойт. С 2:35 до 7:03 мск в регионе действовала опасность атаки дронов.

В тот же день украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автозаправочную станцию в поселке Теткино Глушковского района Курской области. В результате на расположенной рядом электроподстанции возник пожар. Как уточнил Старовойт, никто из обслуживающего персонала не пострадал.