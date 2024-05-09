В Латвии девять человек задержали на праздновании Дня Победы

В Латвии девять человек задержали на праздновании Дня Победы

Полиция Латвии задержала девять человек в нескольких городах на праздновании Дня Победы. Об этом сообщает Delfi.

В городе Даугавпилс задержали человека, который выбежал перед камерами журналистов и «высказал свое мнение о президенте соседней страны». Возбуждено уголовное дело об оправдании геноцида, преступлений против мира и военных преступлений.

Еще троих человек задержали в Саласпилсе: мужчины в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте пели «хвалебные песни» о российских военных. У одного из них к одежде была прикреплена георгиевская лента, отмечает Delfi.

Два человека были задержаны в Даугавпилсе и Резекне. Один из задержанных пришел в парк Дубровина с рюкзаком, на который были прикреплены георгиевские ленты. Во время задержания полиции пришлось применить физическую силу. Второй задержанный возложил цветы в Резекне на месте снесенного памятника «Алеша».

Другие административные разбирательства начали из-за возложения цветов в местах, где находились уже демонтированные советские памятники. Также зафиксированы единичные случаи, когда люди публично демонстрировали символы в поддержку российской военной операции на Украине.