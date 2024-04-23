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Военная операция на Украине ,  
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Родные заявили о проблемах с возвратом в Колумбию тел погибших на Украине

Родные не могут вернуть с Украины тела наемников из Колумбии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chepa Beltran / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Chepa Beltran / Keystone Press Agency / Global Look Press

Родственники колумбийских военных, уехавших воевать на стороне украинских военных и погибших в бою, не могут получить их тела для захоронения.

Как сообщало колумбийское министерство иностранных дел, в конце января стало известно о гибели двух граждан этой страны, воевавших на Украине в составе иностранного легиона. По информации МИД, колумбийцы, имена которых не уточнялись, отправились туда в декабре 2023 года и поступили в распоряжение 49-го пехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оба погибли в бою 18 января. Семьи заявили о желании репатриировать останки родных в Колумбию.

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Семья погибшего на службе для ВСУ колумбийца Диего Фернандо Чокуэ из Боготы сообщила, что сначала ожидала прибытия его тела почти два месяца, а затем выяснилось, что его останки перепутали с еще одним погибшим военным, которого уже похоронили в другом департаменте, пишет издание Noticias Caraco.

В конце февраля стало известно о гибели другого гражданина Колумбии Вилмера Мартинеса Васкеса, который, как и некоторые отставные колумбийские солдаты, поехал на Украину, мотивированный возможностью заработать 3 тыс. долларов США. Он погиб при бомбардировке в районе украинского города Курахово. По словам его брата Марвина, у семьи не было денег репатриировать тело и похоронить его, колумбийские власти им в этом отказывали, пишет издание Vanguardia.

По информации Euronews, отставные колумбийские солдаты уже несколько месяцев вступают в украинскую армию, которая «нуждается в обученных бойцах, чтобы заменить пострадавших в их рядах».

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