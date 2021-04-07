Житель Чехии по оружейной амнистии передал властям розовый танк Т-34

Фото: PolicieCZ / Twitter

На востоке Чехии местный житель в рамках оружейной амнистии уведомил полицию об имеющемся у него танке Т-34 розового цвета и самоходной артиллерийской установке СУ-100. Об этом сообщается в Twitter чешской полиции.

Пресс-секретарь полиции Ива Кормошова сообщила чешскому изданию CTK, что гражданин владел вооружением на законных основаниях с 1990-х годов, но сомневался в том, что они были в нужной степени охолощенными. Поэтому, по ее словам, он сообщил обо всем в полицию в качестве меры предосторожности.

Специалисты осмотрели танк и самоходку, после чего сделали вывод о невозможности стрелять из них. Однако полиция сочла технику недостаточно безопасной и перевела ее в разряд «запрещенного вооружения».

Тем не менее и танк, и артустановку было решено оставить у нынешнего владельца. «Они законно числятся за ним и не представляют опасности», — сказала пресс-секретарь.