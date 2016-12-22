Минобороны назвало цену Т-34 и Ил-4 во время Великой Отечественной войны

В 1941 году новый танк Т-34 стоил для войск 269 тыс. руб, а только что произведенный бомбардировщик Ил-4 — 800 тыс. руб., заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор департамента финансового обеспечения Минобороны Евгений Пронский.

Он подчеркнул, что, как недавно выяснилось, цена новых машин в последующие годы войны снижалась. Так, уже в 1942 году новый Т-34 стоил 193 тыс. руб, а в 1945-м — 135 тыс. руб. Ил-4 подешевел в два раза — до 468 тысяч рублей, а последний год войны обходился армии уже в 380 тысяч. «В этот период определенными директивами были заморожены цены на вооружения и военную технику, и политика оптовых цен на закупку вооружений и военного имущества заключалась в их постоянном снижении», — объяснил Пронский.

Удешевление также коснулось и стрелкового оружия: пистолет-пулемет Шпагина с завода-изготовителя стоил 500 руб. в 1941 году, в 1942 году — 400 руб., а далее до конца войны уже 148 руб.

Благодаря снижению цен на всю номенклатуру вооружений в течение войны удалось сэкономить 50 млрд тогдашних советских рублей.

Танк Т-34 был принят на вооружение в конце 1940 года и начал массово производиться с января 1941 года. Всего до окончания производства в 1948 году было произведено более 35 тыс. подобных машин различных модификаций. Танк до сих пор используется в армиях Вьетнама, Гвинеи, Гвинеи-Биссау, Йемена, КНДР, Кубы, Лаоса, Намибии и Республики Конго.

Дальний бомбардировщик Ил-4 производился в 1940-1946 годах. Всего было построено 6883 машины. При эвакуации производства на восток для удешевления производства ряд элементов корпуса вместо металла стал производиться из дерева. Последние самолеты этого типа были выведены из эксплуатации в начале 1950-х годов.