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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Минобороны: над Белгородской областью сбили два беспилотника за полчаса
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Система противовоздушной обороны сработала около 16:40 мск, она сбила один дрон самолетного типа. Оборонное ведомство позже сообщило, что еще один беспилотник сбили около 17:00 мск.

До этого Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили дрон над регионом около 14:30, а затем — еще один спустя 20 минут.

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Фото:Global Look Press

8 мая в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность — как ночью, так и днем.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что села Малиновка и Ровенёк Белгородского района атаковали дроны-камикадзе. Никто не пострадал, повреждения получил грузовой автомобиль и частный дом.

Село Муром Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел. Пострадавших нет, линия электропередачи получила повреждения, из-за чего без света оказались несколько населенных пунктов.

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники Украина
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