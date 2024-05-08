Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Система противовоздушной обороны сработала около 16:40 мск, она сбила один дрон самолетного типа. Оборонное ведомство позже сообщило, что еще один беспилотник сбили около 17:00 мск.
До этого Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили дрон над регионом около 14:30, а затем — еще один спустя 20 минут.
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