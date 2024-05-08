Минобороны: над Белгородской областью сбили два беспилотника за полчаса

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Система противовоздушной обороны сработала около 16:40 мск, она сбила один дрон самолетного типа. Оборонное ведомство позже сообщило, что еще один беспилотник сбили около 17:00 мск.

До этого Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили дрон над регионом около 14:30, а затем — еще один спустя 20 минут.

8 мая в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность — как ночью, так и днем.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что села Малиновка и Ровенёк Белгородского района атаковали дроны-камикадзе. Никто не пострадал, повреждения получил грузовой автомобиль и частный дом.

Село Муром Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел. Пострадавших нет, линия электропередачи получила повреждения, из-за чего без света оказались несколько населенных пунктов.