Пропавший в горах Киргизии российский альпинист Глазунов погиб

Евгений Глазунов (Фото: Анна Пиунова / VK)

Российского альпиниста, двукратного чемпиона России Евгения Глазунова, пропавшего в районе пика Аксу (высота — 5355 м) в Киргизии, нашли мертвым, сообщила представитель группы альпинистов, задействованных в поиске, Анна Пиунова.

«Нашли. Погиб. Он почти спустился. Полторы веревки оставалось. Скорее всего, камнепад», — написала Пиунова.

Глазунов начал экспедицию 10 февраля, рассказал Кирилл Поветкин, который стартовал вместе с погибшим, его слова приводит портал Mountain.ru. Подъем на Аксу Глазунов начал 12 февраля.

В ночь на 16 февраля стала портиться погода, но альпинист успешно поднялся на гребень и начал спуск по линии подъема. Днем того же дня он перестал выходить на связь. В поисковых операциях участвовали спасатели МЧС Киргизии.

Евгений Глазунов — альпинист, спортсмен, создатель школы альпинизма «Горы Байкала». Родом из Иркутской области. Заниматься альпинизмом начал в 2002 году, на его счету около 250 восхождений. Ему было 36 лет.

В 2018 году брат Глазунова Сергей погиб в районе горы Латок 1 в Пакистане, сорвавшись со скалы.