В горах в Киргизии пропал российский альпинист

Евгений Глазунов (Фото: Анна Пиунова / VK)

Российский альпинист Евгений Глазунов пропал в районе пика Аксу (высота — 5355 м) в Киргизии, его не могут найти несколько дней. Об этом сообщила член Федерации альпинизма России и главный редактор портала Mountain.ru Анна Пиунова на своей странице во «ВКонтакте».

«Евгений Глазунов 60 часов не выходит на связь с Аксу. Он лез соло по маршруту Чаплинского. Долез до гребня и начал спуск по линии подъема (оставлял спусковые петли)», — написала Пиунова 19 февраля. По ее словам, альпинист выходил на связь четыре дня назад и сообщал о своем местоположении.

Пиунова также рассказала, что поиски Глазунова начнутся 21 февраля, когда в горах улучшится погода. В поисково-спасательной операции планируют использовать дрон.

Евгений Глазунов — альпинист, спортсмен, создатель школы альпинизма «Горы Байкала». Родом из Иркутской области. Заниматься альпинизмом начал в 2002 году, на его счету около 250 восхождений. В 2018 году брат Глазунова Сергей погиб в районе горы Латок 1 в Пакистане, сорвавшись со скалы.

РБК обратился за комментарием в Федерацию альпинизма России (Глазунов — член ФАР) и лично к нескольким ее членам.