Адвокат Иванова подтвердил, что замминистра обороны отстранили от работы

Тимур Иванов (Фото: пресс-служба судов города Москвы)

Замминистра обороны Тимура Иванова отстранили от должности, сообщил ТАСС его адвокат Мурад Мусаев.

«Вы, наверное, знаете, что мой подзащитный Иванов временно отстранен от должности», — сказал Мусаев.

Сегодня, 8 мая, прошло заседание суда по апелляционной жалобе на арест. Адвокаты Иванова ходатайствовали о переводе подзащитного под домашний арест в его квартиру в Москве или в загородный дом на Рублевском шоссе, но Мосгорсуд оставил решение Басманного суда столицы без изменения. Иванов остался под арестом, который продлится до 24 июня, если меру пресечения не изменят.

Защита Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами, экс-замминистра участвовал в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО.

Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), максимальное наказание за которое 15 лет лишения свободы.

Сумма взятки, которая фигурирует в деле Иванова, — 1,185 млрд руб.

Тимур Иванов занимал пост замминистра обороны с 2016 года. Он награжден, в частности, орденами «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степеней, ведомственными медалями Минобороны и орденом Дмитрия Донского.