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Дело Тимура Иванова ,  
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Адвокат Иванова подтвердил, что замминистра обороны отстранили от работы

Адвокат Мусаев: Иванова отстранили от должности замглавы Минобороны
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: пресс-служба судов города Москвы)

Замминистра обороны Тимура Иванова отстранили от должности, сообщил ТАСС его адвокат Мурад Мусаев.

«Вы, наверное, знаете, что мой подзащитный Иванов временно отстранен от должности», — сказал Мусаев.

Сегодня, 8 мая, прошло заседание суда по апелляционной жалобе на арест. Адвокаты Иванова ходатайствовали о переводе подзащитного под домашний арест в его квартиру в Москве или в загородный дом на Рублевском шоссе, но Мосгорсуд оставил решение Басманного суда столицы без изменения. Иванов остался под арестом, который продлится до 24 июня, если меру пресечения не изменят.

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Защита Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами, экс-замминистра участвовал в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО.

Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), максимальное наказание за которое 15 лет лишения свободы.

Сумма взятки, которая фигурирует в деле Иванова, — 1,185 млрд руб.

Тимур Иванов занимал пост замминистра обороны с 2016 года. Он награжден, в частности, орденами «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степеней, ведомственными медалями Минобороны и орденом Дмитрия Донского.

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Тимур Иванов Минобороны арест
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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