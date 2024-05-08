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Дело Тимура Иванова ,  
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Защита замминистра Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Защита замминистра Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: пресс-служба судов города Москвы / Reuters)

Защита заместителя министра обороны России Тимура Иванова принесла в Московский городской суд четыре пакета с его наградами. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Пакеты с надписью «Армия России» несли два человека. Сам Иванов присутствовал на судебном заседании по видеосвязи из СИЗО.

Адвокаты замминистра ходатайствовали о переводе своего подзащитного под домашний арест в его квартиру в Москве или в загородный дом на Рублевском шоссе. Но Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда Москвы об аресте Иванова.

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны
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Тимур Иванов

Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову».

Басманный суд 24 апреля отправил Иванова в СИЗО на два месяца. Обвиняемый не признал вину. На время следствия министр обороны Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от должности.

Тимур Иванов занимал пост замминистра обороны с 2016 года. Он награжден, в частности, орденами «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степеней, ведомственными медалями Минобороны и орденом Дмитрия Донского.

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Теги
Тимур Иванов арест награды суд Мосгорсуд
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