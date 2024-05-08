Синоптик рассказала, когда в Москву вернется майское тепло

Фото: Мария Лисицына / РБК

В середине мая в Москве после заморозков вновь установится теплая погода, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Погода в столице в последние десять дней совершила «головокружительный вираж», написала эксперт. Так, температуры конца апреля соответствовали норме начала июня, а в мае вернулись к апрельским показателям.

«Но холодная погода недолго «гостила» в столичном регионе. Расчеты показывают, что майское тепло вернется в Москву в середине месяца», — сообщила синоптик.

Холода сохранятся в Москве вплоть до 9 мая, сообщил РБК накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Кроме того, в ближайшие дни и во время вторых майских праздников в городе могут идти снег с дождем, предупредил синоптик.

Как и Позднякова, он спрогнозировал, что первая декада мая будет холоднее нормы. Вторая декада, напротив, будет близка по своим температурным характеристикам к норме, а третья — теплее обычного, отметил Леус.