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Синоптик рассказала, когда в Москву вернется майское тепло

Синоптик Позднякова: тепло вернется в Москву в середине мая
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В середине мая в Москве после заморозков вновь установится теплая погода, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Погода в столице в последние десять дней совершила «головокружительный вираж», написала эксперт. Так, температуры конца апреля соответствовали норме начала июня, а в мае вернулись к апрельским показателям.

«Но холодная погода недолго «гостила» в столичном регионе. Расчеты показывают, что майское тепло вернется в Москву в середине месяца», — сообщила синоптик.

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Холода сохранятся в Москве вплоть до 9 мая, сообщил РБК накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Кроме того, в ближайшие дни и во время вторых майских праздников в городе могут идти снег с дождем, предупредил синоптик.

Как и Позднякова, он спрогнозировал, что первая декада мая будет холоднее нормы. Вторая декада, напротив, будет близка по своим температурным характеристикам к норме, а третья — теплее обычного, отметил Леус.

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