Минобороны: над Белгородской областью сбили второй беспилотник

Над Белгородской областью сбили второй беспилотник за 20 минут

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Аппарат самолетного типа сбили около 14:50. Подробностей ведомство не привело.

Это второй беспилотник, уничтоженный над Белгородской областью за 20 минут. Первый дрон сбили около 14:30.

Ночью и днем в регионе объявляли ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что села Малиновка и Ровенёк Белгородского района атаковали дроны-камикадзе. Никто не пострадал, повреждены грузовой автомобиль и частный дом.

Кроме того, днем село Муром Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались несколько населенных пунктов.