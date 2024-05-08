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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили второй беспилотник за 20 минут

Минобороны: над Белгородской областью сбили второй беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Аппарат самолетного типа сбили около 14:50. Подробностей ведомство не привело.

Это второй беспилотник, уничтоженный над Белгородской областью за 20 минут. Первый дрон сбили около 14:30.

Дрон-камикадзе повредил грузовик в Малиновке Белгородской области
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ночью и днем в регионе объявляли ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что села Малиновка и Ровенёк Белгородского района атаковали дроны-камикадзе. Никто не пострадал, повреждены грузовой автомобиль и частный дом.

Кроме того, днем село Муром Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались несколько населенных пунктов.

Над Белгородской областью сбили второй беспилотник за 20 минут
Над Белгородской областью сбили второй беспилотник за 20 минут

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Персоны
Белгородская область Минобороны беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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