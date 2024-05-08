Над Белгородской областью сбили второй беспилотник за 20 минут
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
Аппарат самолетного типа сбили около 14:50. Подробностей ведомство не привело.
Это второй беспилотник, уничтоженный над Белгородской областью за 20 минут. Первый дрон сбили около 14:30.
Ночью и днем в регионе объявляли ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что села Малиновка и Ровенёк Белгородского района атаковали дроны-камикадзе. Никто не пострадал, повреждены грузовой автомобиль и частный дом.
Кроме того, днем село Муром Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались несколько населенных пунктов.
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