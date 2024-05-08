Дрон-камикадзе повредил грузовик в Малиновке Белгородской области

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Село Малиновка Белгородской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Никто из мирных жителей не пострадал. В результате взрыва поврежден грузовой автомобиль», — уточнил Гладков. Оперативные службы работают на месте атаки.

На момент написания материала в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотника, а позже власти сообщили об обстреле Шебекинского городского округа. По данным МЧС, под обстрелом находится поселок Красное.

После начала военной операции России на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.

6 мая дроны-камикадзе атаковали дорогу в районе села Березовка. Под удар попали легковой автомобиль и две «Газели» — на них передвигались сотрудники компании «Агро-Белогорье». Погибли семь человек, более 40 получили ранения.

В ночь на 8 мая в Белгороде и Белгородском районе дважды запустили сирену ракетной опасности. В первый раз предупреждение отменили спустя 20 минут, во второй — спустя 15 минут.