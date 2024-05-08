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РЖД впервые покажут на вокзалах трансляцию парада Победы 9 мая

РЖД: на вокзалах покажут парад Победы на Красной площади
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На вокзалах покажут трансляцию Парада Победы на Красной площади, сообщила компания РЖД в своем телеграм-канале.

«Подготовили и украсили ко Дню Победы более 700 объектов, в том числе вокзалы в районе битвы на Курской дуге — Поныри, Прохоровка, Ржава, Золотухино, Свобода и Возы», — уточнили в РЖД. Как отметили в компании, помимо парада будут транслироваться и «фильмы о Великой Победе».

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На всех вокзалах по громкой связи будут звучать поздравления и музыка военных лет. В частности, на станции Льгов-Киевский установили паровоз-памятник, на пригородном вокзале Новокузнецка и на вокзале Шувакиша будет работать полевая кухня. На вокзалах и в поездах будут раздавать георгиевские ленточки.

Ранее на вокзалах не было трансляций парада и фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

Парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, традиционно пройдет утром 9 мая на Красной площади в Москве. Он начнется в 10 утра. В нем примут участие 9 тыс. человек, 75 единиц техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

В феврале военное ведомство сообщило, что механизированная колонна пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» начала марш из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади по трассе М-7, комплексы видели также на дорогах Москвы.

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Теги
РЖД 9 Мая Парад Победы Москва вокзалы
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