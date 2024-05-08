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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Аппарат самолетного типа уничтожили около 14:30 мск. Подробности ведомство не привело.

Ночью в Белгороде и районе дважды объявляли ракетную опасность. Днем губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе атаковал село Малиновка. По его словам, в результате взрыва был поврежден автомобиль, никто не пострадал.

Позже в Белгороде и районе вновь запустили сирену ракетной опасности, через несколько минут ее отменили. Гладков рассказал, что село Муром Шебекинского округа попало под артиллерийский обстрел. Повреждена линия электропередачи, несколько сел остались без света.

Число пострадавших при атаке дронов в Белгородской области выросло до 40
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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Затем село Ровенёк Белгородского района подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва никто не пострадал, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и поврежден фасад.

После начала военной операции России на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

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Персоны
Белгородская область Минобороны беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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