В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Аппарат самолетного типа уничтожили около 14:30 мск. Подробности ведомство не привело.

Ночью в Белгороде и районе дважды объявляли ракетную опасность. Днем губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе атаковал село Малиновка. По его словам, в результате взрыва был поврежден автомобиль, никто не пострадал.

Позже в Белгороде и районе вновь запустили сирену ракетной опасности, через несколько минут ее отменили. Гладков рассказал, что село Муром Шебекинского округа попало под артиллерийский обстрел. Повреждена линия электропередачи, несколько сел остались без света.

Затем село Ровенёк Белгородского района подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва никто не пострадал, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и поврежден фасад.

После начала военной операции России на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.