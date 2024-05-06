Минздрав сообщил о 40 пострадавших при атаке дронов в Белгородской области

Число пострадавших при атаке дронов в Белгородской области выросло до 40

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Количество пострадавших при атаке дронов на машины с людьми в Белгородской области выросло до 40 человек, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает «РИА Новости».

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков доложил о 35 пострадавших.

«По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 40 человек получили ранения, среди них трое детей», — сказал Кузнецов.

Из них 30 человек были доставлены в больницу, а десять человек получили медицинскую помощь амбулаторно, уточнил он.

Также, по словам замглавы Минздрава, шесть человек погибли на месте. В компании «Агро-Белогорье», чьи сотрудники находились в попавших под удар машинах, сообщили, что число погибших увеличилось до семи.

6 мая в районе села Березовка в Борисовском районе дроны-камикадзе атаковали две «Газели», в которых ехали сотрудники свинокомплекса «Агро-Белгорье», и легковой автомобиль. Расследованием атаки занялся Следственный комитет.

Гладков после произошедшего предложил защищать промышленные объекты и агропромышленные комплексы в области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).