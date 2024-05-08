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Телеканал «Пятница!» сообщил об отсутствии планов снимать шоу с Ивлеевой

«Пятница!» сообщила об отсутствии планов делать новые выпуски шоу с Ивлеевой
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Телеканал «Пятница!» сообщил РБК, что не планирует съемок новых шоу с участием блогера Анастасии Ивлеевой.

«Пятница!» на данный момент никаких новых шоу с участием Ивлеевой не планирует», — сказал РБК представитель канала.

Ранее создатель и продюсер шоу Нателла Крапивина сообщила в своем телеграм-канале, что информация о возвращении Ивлеевой в шоу не соответствует действительности. По ее словам, бренд «Орел и Решка» принадлежат ее компании.

Накануне вечером Ивлеева написала в своем телеграм-канале, отвечая на предложение снять новые выпуски шоу, что это «не поверите, в процессе».

РБК отправил запрос представителю Ивлеевой.

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Настя Ивлеева

Шоу «Орел и решка» — украинского производства, с 2013 по 2022 год передача выходила на «Пятнице!». После начала военной операции телеканал снял ее с эфира.

Блогер стала ведущей шоу весной 2017 года. В декабре 2018 года она покинула передачу, но в сезонах в 2019 и 2020 годах возвращалась в проект.

В конце апреля суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

«Голая вечеринка» Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря 2023 года. Ее участники посетили мероприятие в полуобнаженных или прозрачных костюмах. Фотографии с него вызвали широкий общественный резонанс. После скандала блогер выпустила несколько видеообращений с извинениями. За проведение вечеринки суд оштрафовал ее на 100 тыс. руб.

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Персоны
Настя Ивлеева «Орел и решка» «Пятница!»
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Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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