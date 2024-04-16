Тверской суд назначил дату рассмотрения дела Насти Ивлеевой о фейках

Настя Ивлеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Тверской суд Москвы назначил рассмотрение дела блогера Насти Ивлеевой на четверг, 25 апреля, сообщили РБК в пресс-службе суда.

На телеведущую завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России — дискредитация российской армии. Тверской суд зарегистрировал протокол 16 апреля.

Ивлеевой грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В декабре 2023 года Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «почти голую» вечеринку. Ее участниками стали звезды российской эстрады и ТВ: Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, певица Anna Asti, Дима Билан. Костюмы участников мероприятия возмутили представителей общественных организаций и депутатов.

Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду на фото и видео вечеринки. Выступления пришедших на вечеринку артистов начали отменять.

В адрес Насти Ивлеввой подали несколько исков с требованием компенсировать моральный ущерб от «голой вечеринки». Кроме того, Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на 100 тыс. руб. за организацию вечеринки.

Ивлеева записала несколько видео с извинениями и попросила «дать ей второй шанс». Похожим образом поступили некоторые гости «голой вечеринки».