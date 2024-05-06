Защита уточнила, что потребует по делу замминистра Иванова на суде 8 мая

Защита Иванова намерена просить на заседании 8 мая о замене содержания под стражей на домашний арест, апеллируя к множеству наград и званий героя ДНР и ЛНР, а также том, что у него пятеро детей, рассказал адвокат

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

На ближайшем заседании суда, который пройдет 8 мая, защита замминистра обороны Тимура Иванова намерена добиться отмены решения о его содержании под стражей, заменив меру пресечения на домашний арест в его квартире на Поварской улице в Москве или загородном доме на Рублевском шоссе, сообщил «Коммерсантъ».

На данный момент Иванов находится в СИЗО «Лефортово» по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, он решил участвовать в заседании по видеосвязи, добавило издание.

«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — заявил адвокат Иванова Денис Балуев.

Газета отмечает, что защита чиновника не просит отменить решение об аресте и вернуть дело на новое рассмотрение в районный суд, а настаивает на том, чтобы вышестоящая инстанция сама вынесла новое решение, смягчив меру пресечения. По словам Балуева, основной упор адвокаты планируют сделать на данные о личности обвиняемого: он — отец пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР и множество наград Российской Федерации.

Поскольку задержание и арест Иванова произошли быстро, адвокаты не успела собрать полные сведения о наградах, но теперь подготовили «целый пакет» и планируют приобщить данные к материалам дела, рассказал Балуев.

Он добавил, что защита не исключает возможности освобождения замминистра под залог, однако подчеркнул, что с этим могут возникнуть сложности из-за ареста активов Иванова. «Ъ» отмечает, что адвокатам пока не известно, что конкретно, кроме счетов замминистра, заблокировано, поскольку следствие имеет право не уведомлять об этом сторону защиты.

По словам адвоката замминистра Дениса Балуева, он и другие представители стороны защиты больше недели не могут попасть к подзащитному, который проходит двухнедельный карантин. Для посещения СИЗО «Лефортово» требуется разрешение следователя, по утверждению следствия, оно пока не получило отправленного по почте запроса от адвокатов.

Замминистра обороны задержали 23 апреля в своем служебном кабинете. На следующий день суд арестовал его на два месяца, до 23 июня. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра вину не признает.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности, которую он занимал с 2016 года. 26 апреля защита обжаловала арест. По делу проходят также Сергей Бородин и Александр Фомин - по версии следствия, первый получал взятки вместе с Ивановым, а Фомин способствовал этому. Обоих фигурантов арестовали, они тоже обжаловали решение суда.