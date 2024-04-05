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Политика ,  
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Посольство России объяснило отсутствие в Казахстане парада в День Победы

Посольство России в Астане объяснило отказ Казахстана от парада в День Победы
Посольство России в Астане
Посольство России в Астане (Фото: rfembassy.ru)

В Казахстане нет традиции регулярно проводить парады в День Победы 9 мая. Так посольство России в Казахстане объяснило РБК причины, по которым в Казахстане не будет парада 9 мая в 2024 году.

Ранее Минобороны страны сообщило, что не будет проводить мероприятие из-за экономии бюджетных средств. В 2023 и 2022 годах Казахстан не проводил парад по аналогичным причинам.

В посольстве отметили, что в СМИ появились публикации о якобы «отказе» казахстанской стороны от проведения парада.

«Практика регулярного проведения парадов Победы в Казахстане отсутствует», — сообщили в посольстве, подчеркнув, что мероприятия проходили в отдельные юбилейные даты, например к 50-летию и 70-летию Победы.

В Казахстане не будут проводить и торжественные мероприятия 7 мая — это День защитника Отечества Казахстана. Однако в стране уже прозвучали предложения начать подготовку к празднованию 80-летия Победы в 2025 году.

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Фото:Болат Шайхинов / РИА Новости

Руководители Казахстана неоднократно посещали Парады Победы на Красной площади, в прошлом были задействованы и парадные расчеты военнослужащих армии Казахстана, добавили в диппредставительстве.

Последний раз Казахстан проводил парад в честь Дня Победы в 2019 году, а последний военный парад в День защитника Отечества был в 2018 году.

В 2020–2021 годах парад отменяли из-за пандемии коронавируса.

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Теги
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