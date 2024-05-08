В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

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Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Он призвал следить за актуальной информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

В марте в Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения при угрозе атаки беспилотников. В ней будет две степени опасности — желтая и красная, сейчас действует желтая. Он означает, что вблизи границы Липецкой области заметили дроны. Красный уровень означает, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры области.

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С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

В 2024 году участились атаки на населенные пункты России, не имеющие границ с Украиной. Основными их целями являются объекты инфраструктуры, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.

В ночь на 24 апреля в промышленной зоне Липецка упал беспилотник. Никто не пострадал. Сразу после в регионе объявили опасность атаки дронов, до этого в Липецкой области действовал режим воздушной опасности.