Суд отказал Трампу в прекращении дела о хранении секретных документов

Дональд Трамп (Фото: Alyssa Pointer / Reuters)

Американский федеральный судья Эйлин Кэннон отклонила ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа с требованием прекратить дело о нарушении правил обращения с секретными документами. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на решение федерального суда по Южному округу штата Флорида.

Адвокаты бизнесмена в своем ходатайстве назвали основное обвинение по делу неправомерно расплывчатым. Судья постановила, что дело не должно решаться на данном этапе, но заслуживает серьезного рассмотрения.

В отношении Дональда Трампа заведено четыре уголовных дела. В частности, бывшего американского лидера обвиняют в ненадлежащем хранении документов о ядерном арсенале США. Выезжая из Белого дома, Трамп вывез ящики с секретными документам и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде.

В 2023 году в отношении Трампа выдвинули обвинение о фальсификации финансовых отчетов. Один из ключевых эпизодов связан с выплатой денег за молчание об отношениях с политиком порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая была оформлена как плата за юридические услуги. Дэниэлс получила от Трампа $130 тыс.