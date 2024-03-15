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Суд над Трампом ,  
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Суд отказал Трампу в прекращении дела о хранении секретных документов

Суд отказал Трампу в прекращении дела о неправильном хранении документов
Сюжет
Суд над Трампом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alyssa Pointer / Reuters)

Американский федеральный судья Эйлин Кэннон отклонила ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа с требованием прекратить дело о нарушении правил обращения с секретными документами. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на решение федерального суда по Южному округу штата Флорида.

Адвокаты бизнесмена в своем ходатайстве назвали основное обвинение по делу неправомерно расплывчатым. Судья постановила, что дело не должно решаться на данном этапе, но заслуживает серьезного рассмотрения.

Трампа обвинили в хранении документов о ядерном арсенале США в туалете
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Здание суда США Уилки Д. Фергюсона-младшего в&nbsp;Майами, США

В отношении Дональда Трампа заведено четыре уголовных дела. В частности, бывшего американского лидера обвиняют в ненадлежащем хранении документов о ядерном арсенале США. Выезжая из Белого дома, Трамп вывез ящики с секретными документам и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде.

В 2023 году в отношении Трампа выдвинули обвинение о фальсификации финансовых отчетов. Один из ключевых эпизодов связан с выплатой денег за молчание об отношениях с политиком порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая была оформлена как плата за юридические услуги. Дэниэлс получила от Трампа $130 тыс.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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