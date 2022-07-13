Экс-советник Трампа признался в планировании госпереворотов за рубежом
Бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил в эфире телеканала Си-эн-эн, что он участвовал в планировании государственных переворотов в зарубежных странах.
Его заявление прозвучало на фоне обвинений в адрес бывшего президента США Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию в связи с беспорядками у Капитолия 6 января прошлого года. Тогда сторонники Трампа, протестующие против результатов выборов, где тот проиграл, захватили Капитолий, против них применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате столкновений погибли пять человек. По мнению комитета Конгрессе, Трамп руководил протестами с помощью Twitter.
Однако Болтон заявил, что бывший президент недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». «[Я заявляю] как человек, который помогал планировать государственные перевороты — не здесь, но в других странах — это требует много работы. И это не то, что он (Трамп) делал», — добавил бывший советник по нацбезопасности.
Он сказал, что не будет вдаваться в подробности, однако позже упомянул Венесуэлу, отметив, что противостояние оппозиции там окончилось неудачей. «Не то чтобы мы имели к этому какое-то отношение, но я видел, чего стоило оппозиции попытаться свергнуть законно избранного президента, и она потерпела неудачу», — указал Болтон.
Когда ведущий предположил, что есть и других события помимо попытки госпереворота в Венесуэле, о которых политик умолчал, Болтон ответил: «Я уверен, что есть».
В 2019 году председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны вместо Николаса Мадуро, которого в Нацассамблее сочли узурпатором, и принес «присягу». Администрация президента США тогда сообщила, что Дональд Трамп признал Гуаидо главой страны.
До этого вице-президент США Майк Пенс выступил с видеообращением к жителям Венесуэлы и высказался в поддержку протестующих против Мадуро, назвав того «диктатором», у которого нет законных оснований претендовать на власть. Мадуро после этого заявил, что приказал «пересмотреть дипломатические отношения с Соединенными Штатами».
Вашингтон неоднократно обвиняли в причастности к организации госпереворотов в разных странах. Так, в июне прошлого года глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у Минска есть «неопровержимые доказательства» причастности Вашингтона к огранизации «мятежа с физическим устранением главы белорусского государства [Александра Лукашенко] и членов его семьи». В Госдепе эту информацию опровергли.