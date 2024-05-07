Полиция сообщила подробности задержания американца во Владивостоке

МВД: американца во Владивостоке задержали за крупную кражу у россиянки

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Гражданина США, подозреваемого в России в краже, задержали в одной из гостиниц Владивостока при попытке купить билеты домой, сообщила пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Речь идет о старшем сержанте Гордоне Бэке. По данным NBC News, он проходил службу в Южной Корее, а перед возвращением домой решил заехать во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения. Его задержали 2 мая и арестовали утром 7 мая.

Как уточнили в МВД, у девушки дома произошел конфликт с американцем, а после его ухода она обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

«Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину», — говорится в сообщении.

Против него завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса (кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Она предполагает в качестве максимального наказания до пяти лет лишения свободы. Суд отправил Бэка в СИЗО до 2 июля.