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Военная операция на Украине ,  
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Военный на Сахалине получил срок за отказ от участия в боевых действиях

Военный на Сахалине получил срок за отказ от участия в боевых действиях
Сюжет
Военная операция на Украине

На Сахалине военнослужащий получил два года и шесть месяцев общего режима за отказ участвовать в военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

«Военнослужащий 10 января 2024 года <...> отказался выполнить отданный ему в установленном порядке приказ командира воинской части об убытии в зону проведения СВО», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 Уголовного кодекса — неисполнение приказа. 

В Забайкалье военному дали два года за отказ от участия в спецоперации
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

В феврале 2024 года в Забайкалье российского военного отправили в колонию на два года за отказ участвовать в боевых действиях.

В апреле мобилизованного в Ярославской области приговорили к пяти с половиной годам заключения из-за неявки в часть. Мужчина не явился в часть после неудачной операции, которую ему назначили из-за острой центральной серозной хориоретинопатии сетчатки.

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Теги
Сахалин военные суд Военная операция на Украине
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