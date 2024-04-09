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Военная операция на Украине ,  
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В Забайкалье военному дали два года за отказ от участия в боевых действия

В Забайкалье военному вынесли приговор за отказ от участия в спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Военнослужащий отказался исполнить приказ командира об отправке в зону военной операции — вначале устно, а потом и письменно
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Военнослужащего Михаила Демина, который отказался выполнять приказ командира части о выполнении боевых и специальных задач в зоне спецоперации, приговорили к двум годам и двум месяцам колонии. Об этом сообщает пресс-служба военных судов со ссылкой на решение Борзинского гарнизонного военного суда.

Его преступление заключалось в отказе от «убытия в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач в соответствии с доведенным до него приказом командира воинской части». Сперва военный отказался в устной форме, затем написал письменный отказ от отправки в зону боевых действий.

Приговор Демину в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

20 сентября 2022 года, за день до объявления в России частичной мобилизации, Госдумой были приняты поправки об ужесточении ответственности за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий — за это теперь грозит от пяти и вплоть до десяти лет лишения свободы. Усилена ответственность была введена также за неисполнение приказа, добровольную сдачу в плен, уничтожение военного имущества и другие деяния, связанные со службой. 

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Теги
Забайкалье военный суд зона спецоперации
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