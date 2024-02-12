Военного в Забайкалье отправили в колонию за отказ участвовать в боях

В Забайкалье военный получил срок за отказ участвовать в боевых действиях

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Борзинский гарнизонный военный суд отправил российского военного в колонию за отказ участвовать в боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба Второго окружного военного суда.

Военнослужащий Алексей Климов, «не имея каких-либо препятствий», сначала устно, а затем письменно отказался ехать в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач в соответствии с приказом командира. Суд счел это проявлением отказа участвовать в боевых действиях.

Климову назначили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на 2 года и 2 месяца.

В январе на Сахалине военнослужащий получил срок за отказ ехать на военную операцию. За неисполнение приказа командира его приговорили к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы.

В ноябре 2023 года на Сахалине военный отказался ехать в служебную командировку, указав на проблемы со здоровьем и семейные обстоятельства. Против него возбудили уголовное дело о неисполнении приказа.

В качестве отягчающего обстоятельства суд признал то, что военнослужащий не исполнил приказ «в период мобилизации», что «указывает на повышенную общественную опасность».

В мае того же года на Камчатке двое военных получили по два с половиной года колонии-поселения за отказ участвовать в спецоперации.