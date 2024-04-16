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Военная операция на Украине ,  
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Военного в Ярославской области приговорили к 5 годам из-за неявки в часть

Военного в Ярославской области приговорили к 5,5 годам из-за неявки в часть
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Мобилизованного Виталия Утина в Ярославской области приговорили к пяти с половиной годам заключения из-за неявки в часть. Об этом РБК сообщил адвокат военного Максим Гребенюк.

Карточка дела Утина также опубликована на сайте Ярославского гарнизонного военного суда. 12 апреля суд вынес военнослужащему приговор по ч. 5 ст. 337 Уголовного кодекса России (самовольное оставление части или места службы).

Виталия Утина мобилизовали осенью 2022 года и отправили служить в Ярославль, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». По словам адвоката военнослужащего, Утин получил категорию «В». Его признали ограниченно годным из-за заболевания глаз — острой центральной серозной хориоретинопатии сетчатки.

Мужчину отправили на операцию в Военно-медицинскую академию им. Кирова в Санкт-Петербурге, лечение не помогло, мобилизованный остался дома более чем на полгода, рассказал адвокат. По совету юриста Утин явился в часть, после этого против него завели уголовное дело. Суд зарегистрировал дело мобилизованного в конце января 2024 года.

Адвокат Утина заявил, что его подзащитный из-за диагноза может подлежать увольнению из вооруженных сил. Мобилизованный находится в СИЗО в ожидании вступления приговора в силу, его защитник готовит апелляционную жалобу.

Россиянина приговорили к 5 годам за неявку в воинскую часть в срок
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

После начала военной операции на Украине российским военнослужащим периодически выносили приговоры об оставлении части или неявки в часть в установленный срок. В частности, в феврале 2024 года Грозненский гарнизонный военный суд приговорил жителя Волгограда, который вернулся в воинскую часть из отпуска позже положенного срока. Мужчину отправили в тюрьму на пять лет.

В апреле 2024 года суд приговорил к восьми годам жителя Сахалина, который самовольно ушел из воинской части в ДНР и вернулся лишь через год. Мужчина оставил расположение подразделения, «желая повидаться с родственниками и опасаясь за свою жизнь».

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Теги
Военная операция на Украине мобилизация тюрьма новости
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